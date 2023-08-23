АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Пролив Дарданеллы продолжает оставаться закрытым для движения судов в обоих направлениях, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. Турция приостановила движение в Босфорском проливе

"Пролив все еще закрыт из-за того, что наши самолеты-амфибии запасаются водой из-за борьбы с огнем", — рассказал он журналистам в среду.

Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции, в провинции Чанаккале, продолжается уже 11 часов, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее Юмаклы. В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.