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2023
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В Турции рассказали о ситуации вокруг судоходства через пролив Дарданеллы
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. Пролив Дарданеллы продолжает оставаться закрытым для движения судов в обоих направлениях, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. "Пролив все еще закрыт... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, судоходство, пролив дарданеллы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Пролив Дарданеллы продолжает оставаться закрытым для движения судов в обоих направлениях, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
"Пролив все еще закрыт из-за того, что наши самолеты-амфибии запасаются водой из-за борьбы с огнем", — рассказал он журналистам в среду.
Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции, в провинции Чанаккале, продолжается уже 11 часов, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее Юмаклы. В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.