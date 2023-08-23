2023-08-23T11:17:27+03:00
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В администрации Суэцкого канала рассказали, когда восстановят судоходство
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. Судоходство в Суэцком канале будет возобновлено в штатном режиме в течение нескольких часов, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. Ранее портал Marinetraffic... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, новости, египет, суэцкий канал, судоходство, нефтяные танкеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 23 авг — ПРАЙМ. Судоходство в Суэцком канале будет возобновлено в штатном режиме в течение нескольких часов, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
Ранее портал Marinetraffic сообщил, что танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале.
"Мы немедленно разобрались с неисправностями двух танкеров, которые произошли во время их прохода в канале. Судоходство возобновится в регулярном режиме по обоим направлениям в течение нескольких часов", — сказано в заявлении Рабиа, опубликованном администрацией Суэцкого канала.
По словам Рабиа, причиной столкновения танкеров стала остановка BW Lesmes из-за технической неисправности. Глава администрации канала упомянул, что это произошло на 144 километре водной артерии.
Он отметил, что танкер BW Lesmes был отбуксирован за пределы водных путей, в то время как буксировка Burri еще продолжается. Он также обратил внимание на то, что в районе столкновения двух танкеров не зафиксировано какого-либо загрязнения окружающей среды.