КАИР, 23 авг — ПРАЙМ. Судоходство в Суэцком канале будет возобновлено в штатном режиме в течение нескольких часов, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. В Турции рассказали о ситуации вокруг судоходства через пролив Дарданеллы

Ранее портал Marinetraffic сообщил, что танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале.

"Мы немедленно разобрались с неисправностями двух танкеров, которые произошли во время их прохода в канале. Судоходство возобновится в регулярном режиме по обоим направлениям в течение нескольких часов", — сказано в заявлении Рабиа, опубликованном администрацией Суэцкого канала.

По словам Рабиа, причиной столкновения танкеров стала остановка BW Lesmes из-за технической неисправности. Глава администрации канала упомянул, что это произошло на 144 километре водной артерии.

Он отметил, что танкер BW Lesmes был отбуксирован за пределы водных путей, в то время как буксировка Burri еще продолжается. Он также обратил внимание на то, что в районе столкновения двух танкеров не зафиксировано какого-либо загрязнения окружающей среды.