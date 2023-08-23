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Эксперт оценил время, нужное на восстановление судоходства в Босфоре
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. Судоходство в Босфоре, временно приостановленное из-за поломки двигателя у нефтеналивного танкера, могут восстановить уже через 2-3 часа, ситуация несложная, поделился с РИА... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, босфор, судоходство, поломка судна
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Судоходство в Босфоре, временно приостановленное из-за поломки двигателя у нефтеналивного танкера, могут восстановить уже через 2-3 часа, ситуация несложная, поделился с РИА Новости мнением управляющий партнер ООО "Инфра проекты" Алексей Безбородов.
"Это остановка на пару-тройку часов, здесь ничего страшного нет", — сказал он.
Как ранее в среду сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter), движение судов в Босфоре временно приостановлено в обоих направлениях, причина — отказ двигателя у нефтеналивного танкера, следующего из России в Китай.