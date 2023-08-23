МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Судоходство в Босфоре, временно приостановленное из-за поломки двигателя у нефтеналивного танкера, могут восстановить уже через 2-3 часа, ситуация несложная, поделился с РИА Новости мнением управляющий партнер ООО "Инфра проекты" Алексей Безбородов. В администрации Суэцкого канала рассказали, когда восстановят судоходство

"Это остановка на пару-тройку часов, здесь ничего страшного нет", — сказал он.

Как ранее в среду сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter), движение судов в Босфоре временно приостановлено в обоих направлениях, причина — отказ двигателя у нефтеналивного танкера, следующего из России в Китай.