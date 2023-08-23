АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. В администрации Суэцкого канала рассказали, когда восстановят судоходство

Ранее пролив был закрыт из-за поломки двигателя у направляющегося из России в Китай судна.

"Устранена поломка на танкере GUANYIN, он встал на якорь на якорной стоянке Тюркели под координацией нашего центра в сопровождении нашего лоцмана и буксира KURTARMA-11. Стамбульский (Босфорский) открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 (совпадает с мск) часов", — говорится в сообщении.