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Босфорский пролив частично открыли для судоходства
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Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. Ранее пролив был закрыт из-за поломки... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, босфорский пролив, судоходство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны.
Ранее пролив был закрыт из-за поломки двигателя у направляющегося из России в Китай судна.
"Устранена поломка на танкере GUANYIN, он встал на якорь на якорной стоянке Тюркели под координацией нашего центра в сопровождении нашего лоцмана и буксира KURTARMA-11. Стамбульский (Босфорский) открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 (совпадает с мск) часов", — говорится в сообщении.