ПОС. ХОЛОДНОЕ (Бурятия), 23 авг — ПРАЙМ. Вопрос поддержания и расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу

По его словам, БАМ вместе с Транссибом перевозит сотни миллионов тонн грузов с европейской части России на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это сейчас важнейшая артерия, и её не просто поддержанию, её расширению уделяется большое внимание. Мы тоже об этом будем говорить в самое ближайшее время на Восточном экономическом форуме", — сказал Трутнев журналистам.

Вице-премьер в среду посетил зону подтопления в Северо-Байкальском районе Бурятии, где из-за выхода из берегов реки Холодной размыло железнодорожное полотно. Сообщалось, что сквозное движение по БАМу было приостановлено. В республике введен режим чрезвычайной ситуации и действуют ограничения на прием грузов в восточном направлении за исключением скоропортящихся и продовольственных товаров. В РЖД сообщили, что сквозное движение поездов по БАМу после восстановительных работ открыто.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".