НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — ПРАЙМ. Дополнительный поезд из Нижнего Новгорода до Ярославского вокзала Москвы будет ходить с 24 августа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд

"Много слышу обращений о том, что оперативно взять билет из Нижнего до Москвы или обратно сложно, не всегда можно заранее спланировать поездку. Вместе с руководителем Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским договорились с РЖД запустить дополнительный поезд "Нижегородец". У него будет новое расписание: из Нижнего Новгорода отправление в 16:43, прибытие на Ярославский вокзал в 22:08; из Москвы отправление в 9:05, прибытие в Нижний — в 13:57", — написал Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это расписание пока запланировано не на каждый день.

"Отличная альтернатива существующим рейсам. Решаем вопрос о запуске по этому расписанию и маршруту двухэтажных вагонов", — подчеркнул глава региона.