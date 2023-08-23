2023-08-23T11:48:31+03:00
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РЖД запустят дополнительный поезд из Нижнего Новгорода в Москву
Транспорт
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. Дополнительный поезд из Нижнего Новгорода до Ярославского вокзала Москвы будет ходить с 24 августа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Много слышу обращений... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, нижний новгород, ржд, поезд
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — ПРАЙМ. Дополнительный поезд из Нижнего Новгорода до Ярославского вокзала Москвы будет ходить с 24 августа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Много слышу обращений о том, что оперативно взять билет из Нижнего до Москвы или обратно сложно, не всегда можно заранее спланировать поездку. Вместе с руководителем Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским договорились с РЖД запустить дополнительный поезд "Нижегородец". У него будет новое расписание: из Нижнего Новгорода отправление в 16:43, прибытие на Ярославский вокзал в 22:08; из Москвы отправление в 9:05, прибытие в Нижний — в 13:57", — написал Никитин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что это расписание пока запланировано не на каждый день.
"Отличная альтернатива существующим рейсам. Решаем вопрос о запуске по этому расписанию и маршруту двухэтажных вагонов", — подчеркнул глава региона.