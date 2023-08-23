МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доля отечественных самолетов в парках российских авиакомпаний в 2030 году составит 81,3%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года. Эксперт оценил идею запрета продажи допуслуг на некоторые авиарейсы

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, поручив уточнить финансирование по станкостроению.

"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний: 2024 год — 41,4%, 2025 год — 46,9%, 2026 год — 53,2%, 2027 год — 59,9%, 2028 год — 66,8%, 2029 — 73,2%, 2030 год — 81,3%", — отметили в министерстве.