2023-08-23T16:14:29+03:00
2023-08-23T16:14:29+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230823/841554873.html
Минпромторг ждет роста доли отечественных самолетов в авиакомпаниях
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
. Доля отечественных самолетов в парках российских авиакомпаний в 2030 году составит 81,3%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на стратегию развития обрабатывающей... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, минпромторг, авиакомпании, авиастроение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доля отечественных самолетов в парках российских авиакомпаний в 2030 году составит 81,3%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, поручив уточнить финансирование по станкостроению.
"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний: 2024 год — 41,4%, 2025 год — 46,9%, 2026 год — 53,2%, 2027 год — 59,9%, 2028 год — 66,8%, 2029 — 73,2%, 2030 год — 81,3%", — отметили в министерстве.