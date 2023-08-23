КАИР, 23 авг — ПРАЙМ. Судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено по обе стороны после инцидента со столкновением двух танкеров, заявила администрация водной артерии. В Суэцком канале столкнулись два танкера

Ранее портал Marinetraffic сообщал, что в среду утром танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале. Глава администрации водной артерии Усама Рабиа позднее заявил, что судоходство возобновится в привычном режиме в течение нескольких часов. По его словам, причиной столкновения танкеров стала остановка BW Lesmes из-за технической неисправности. В результате столкновения судоходство было приостановлено с северной стороны, службы канала занимались отбуксировкой танкеров.

"Судоходство в канале вернулось в норму", — говорится в заявлении администрации Суэцкого канала.

Это не первый инцидент в Суэцком канале за последний месяц. Пятого августа танкер Chinagas Legend, шедший из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, принадлежащим администрации Суэцкого канала. В результате столкновения буксирное судно затонуло, один член экипажа погиб, остальные шесть были спасены.