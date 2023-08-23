МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Канада ввела санкции против 29 организаций в России

Ранее в 17.48 движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.