2023-08-23T18:26:14+03:00
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2023-08-23T18:26:14+03:00
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https://1prime.ru/transport/20230823/841556086.html
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее в 17.48 движение автотранспорта по Крымскому мосту... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в 17.48 движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.