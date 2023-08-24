2023-08-24T07:36:00+03:00
2023-08-24T07:38:16+03:00
2023-08-24T07:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230824/841558347.html
СМИ узнало о возможной встрече в Стамбуле по зерновой сделке
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники. "Одним из вариантов активизации... ПРАЙМ, 24.08.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, зерновая сделка, турция, россия, оон
https://cdnn.1prime.ru/images/83780/34/837803427.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83780/34/837803427.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83780/34/837803426.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83780/34/837803426.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83780/34/837803414.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83780/34/837803414.jpg
https://1prime.ru/world/20230823/841549182.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 24 авг — ПРАЙМ. Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники.
"Одним из вариантов активизации этой инициативы (черноморской зерновой — ред.) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины", — пишет издание.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.