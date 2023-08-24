АНКАРА, 24 авг — ПРАЙМ. Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники. Турция и ООН готовят предложения по зерновой сделке, сообщил источник

"Одним из вариантов активизации этой инициативы (черноморской зерновой — ред.) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины", — пишет издание.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.