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2023
https://1prime.ru/transport/20230824/841559101.html
На Крымском мосту перекрыли движение автомобильного транспорта
Транспорт
Новости
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно... ПРАЙМ, 24.08.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что находящимся на мосту и в зоне досмотра автомобилистам нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.