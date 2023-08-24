СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Ужасная ошибка". Французов взбесила позиция властей Украины по Крыму

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что находящимся на мосту и в зоне досмотра автомобилистам нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.