СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу

Движение перекрыли утром в четверг в 9.13 по мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.