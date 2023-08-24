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Движение машин по Крымскому мосту восстановили
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение перекрыли утром в четверг в 9.13 по мск... ПРАЙМ, 24.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение перекрыли утром в четверг в 9.13 по мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.