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В Турции ждут скорого возобновления судоходства через пролив Дарданеллы
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. Судоходство в проливе Дарданеллы, приостановленное из-за лесных пожаров, планируют частично возобновить в 11:00 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. "Судоходство в... ПРАЙМ, 24.08.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, пролив дарданеллы, судоходство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АНКАРА, 24 авг — ПРАЙМ. Судоходство в проливе Дарданеллы, приостановленное из-за лесных пожаров, планируют частично возобновить в 11:00 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны.
"Судоходство в проливе Дарданеллы, временно приостановленное в обоих направлениях из-за лесного пожара в Чанаккале, планируется открыть с 11.00 (совпадает с мск) в направлении юг-север", — сказано в сообщении службы.
Ранее служба сообщила, что движение судов в проливе приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции.
Крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале, продолжается уже более суток, власти готовятся к наихудшему сценарию, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.