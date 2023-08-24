АНКАРА, 24 авг — ПРАЙМ. Судоходство в проливе Дарданеллы, приостановленное из-за лесных пожаров, планируют частично возобновить в 11:00 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. АТОР объяснила снижение цен на путевки из России в Турцию в конце августа

"Судоходство в проливе Дарданеллы, временно приостановленное в обоих направлениях из-за лесного пожара в Чанаккале, планируется открыть с 11.00 (совпадает с мск) в направлении юг-север", — сказано в сообщении службы.

Ранее служба сообщила, что движение судов в проливе приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции.

Крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале, продолжается уже более суток, власти готовятся к наихудшему сценарию, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.