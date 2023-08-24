С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. РЖД запустят дополнительный поезд из Нижнего Новгорода в Москву

Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент поддержал создание этой пилотной ВСМ в стране и обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, далее в Казань и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж и далее в Адлер. Надо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил Путин.

"Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год", — сказал Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", отвечая на вопрос о плановых сроках завершения строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

Он добавил, что параметры этой ВСМ, в том числе сроки строительства, будут актуализированы на рабочей группе. РЖД запускают кешбэк за билеты на электрички

"Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии", — сказал Иванов. Рабочая группа будет сформирована в течение недели, уточнил он.

Замминистра напомнил, что РЖД уже занимаются строительством выходов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что основной участок трассы планируется строить по концессии.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Рабочая группа обсудит использование средств ФНБ для этого проекта, сообщил Иванов.

Общая стоимость этой дороги оценивается в 1,7 триллиона рублей.

"Мы меры государственной поддержки, значит, в том числе федеральные бюджетные средства, ФНБ — они как раз будут обсуждаться в процессе работы рабочей группы", — сказал он.

Иванов добавил, что Сбербанк готов вкладывать средства в строительство ВСМ. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда

"Они понимают, что этот объект окупаемый, что вложение денег окупится. Они готовы вкладывать в этот проект", — ответил Иванов на вопрос о роли "Сбера" в проекте ВСМ.

Он напомнил, что для реализации проекта будет создан консорциум. "Это будет консорциум и финансисистов, и организаций, которые выполнять будут строительство и которые подвижной состав будут реализовывать, операторы подвижного состава", — пояснил Иванов.

"Да, планирует", — повторил замминистра на вопрос, будет ли "Сбер" участвовать в финансировании.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов. Стоимость строительства ВСМ оценивается в 1,7 триллиона рублей.