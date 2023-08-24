МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Сбербанк готов участвовать в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в синдикате крупнейших банков, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Москва и Сбербанк подписали соглашение о комплексном развитии территорий

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. О готовности принять участие в финансировании и строительстве проекта уже заявили ВЭБ и Газпромбанк.

"Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ Москва – Санкт-Петербург является началом развития сети таких магистралей…. И Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта", — сказал Попов журналистам.

Он отметил, что реализация проекта сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, и к 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 миллиона человек в год.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.