С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Российская группа "Синара" в 2024 году планирует начать строительство в Москве завода по выпуску высокоскоростных поездов, а первый состав рассчитывает произвести в 2027 году, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Антон Зубихин. В Минтрансе раскрыли планы строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

"На данный момент нам было предложено со стороны правительства Москвы несколько вариантов размещения самого завода, сейчас комиссионно анализируется решение, где правильно разместить завод. И мы планируем приступить к проектированию завода в этом году. В 2024 году начнётся строительство. Мы планируем в 2027 году выпустить прототип электропоезда и направить его на испытания", — сообщил Зубихин в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

По его словам, "Синара" планирует использовать для реализации проекта меры государственной поддержки, в частности, привлечение средств со стороны Минпромторга РФ — кластерные инвестиционные платформы (КИП).

Называть конкретную сумму планируем инвестиций в завод он не стал. "Это десятки миллиардов рублей", — сказал лишь он.

"На данный момент говорить об оценках преждевременно, потому что мы сейчас находимся на стадии обсуждения контракта с РЖД на серийную поставку поездов. Мы приступили к выбору участка на территории Москвы и по результатам проектирования будет понятен объем инвестирования", — добавил Зубихин.

ПРОГНОЗ ПО ПОСТАВКАМ

"Синара" планирует в 2028-2032 годах поставить 50 поездов для ВСМ, но объем поставок может вырасти до 75 составов, сообщил Зубихин. Сбербанк готов финансировать ВСМ Москва — Санкт-Петербург

"В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов", — сообщил Зубихин.

Он пояснил, что потребность в таких поездах больше, чем 50 штук. "Это только на ВСМ Москва-Питер 50 поездов, но слова президента были же не только по ВСМ Москва-Питер, а по всей сети… что после строительства ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург последуют другие ВСМ. И, собственно говоря, завод будет построен для серийного выпуска электропоездов", — отметил Зубихин.

Он напомнил, что на ВСМ Москва — Санкт-Петербург разработана вся проектная документация и технико-экономическое обоснование.

"Тут же все от заказа (зависит — ред.), поэтому сейчас, на данный момент, мы обсуждали базовый заказ на 50 электропоездов для того, чтобы создать завод. С точки зрения окупаемости инвестиций в создании завода, требуется партия из 50 поездов", — резюмировал он.

Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа 2023 года на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Глава государства поддержал создание этой пилотной ВСМ в стране. Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом стоимостью 1,7 триллиона рублей планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней, сообщал журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Разработкой поездов для ВСМ занимается "Синара" вместе с РЖД.