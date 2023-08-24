"Синара" построит в Москве завод и начнет выпуск поездов для ВСМ в 2027 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Российская группа "Синара" в 2024 году планирует начать строительство в Москве завода по выпуску высокоскоростных поездов, а первый состав рассчитывает произвести в 2027 году, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Антон Зубихин.
"На данный момент нам было предложено со стороны правительства Москвы несколько вариантов размещения самого завода, сейчас комиссионно анализируется решение, где правильно разместить завод. И мы планируем приступить к проектированию завода в этом году. В 2024 году начнётся строительство. Мы планируем в 2027 году выпустить прототип электропоезда и направить его на испытания", — сообщил Зубихин в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
По его словам, "Синара" планирует использовать для реализации проекта меры государственной поддержки, в частности, привлечение средств со стороны Минпромторга РФ — кластерные инвестиционные платформы (КИП).
Называть конкретную сумму планируем инвестиций в завод он не стал. "Это десятки миллиардов рублей", — сказал лишь он.
"На данный момент говорить об оценках преждевременно, потому что мы сейчас находимся на стадии обсуждения контракта с РЖД на серийную поставку поездов. Мы приступили к выбору участка на территории Москвы и по результатам проектирования будет понятен объем инвестирования", — добавил Зубихин.
ПРОГНОЗ ПО ПОСТАВКАМ
"Синара" планирует в 2028-2032 годах поставить 50 поездов для ВСМ, но объем поставок может вырасти до 75 составов, сообщил Зубихин.
"В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов", — сообщил Зубихин.
Он пояснил, что потребность в таких поездах больше, чем 50 штук. "Это только на ВСМ Москва-Питер 50 поездов, но слова президента были же не только по ВСМ Москва-Питер, а по всей сети… что после строительства ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург последуют другие ВСМ. И, собственно говоря, завод будет построен для серийного выпуска электропоездов", — отметил Зубихин.
Он напомнил, что на ВСМ Москва — Санкт-Петербург разработана вся проектная документация и технико-экономическое обоснование.
"Тут же все от заказа (зависит — ред.), поэтому сейчас, на данный момент, мы обсуждали базовый заказ на 50 электропоездов для того, чтобы создать завод. С точки зрения окупаемости инвестиций в создании завода, требуется партия из 50 поездов", — резюмировал он.
Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа 2023 года на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Глава государства поддержал создание этой пилотной ВСМ в стране. Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом стоимостью 1,7 триллиона рублей планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней, сообщал журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Разработкой поездов для ВСМ занимается "Синара" вместе с РЖД.
https://1prime.ru/transport/20230824/841563858.html