МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Спрос на услуги по организации переездов в РФ летом 2023 года вырос в 1,5 раза по сравнению с показателями лета 2022 года, чаще всего россияне интересовались переездами на дачу, а также по региону или между регионами, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Авито Услуги".

"Согласно аналитическим данным "Авито Услуг", спрос на услуги по переездам этим летом вырос в полтора раза — на 52% по сравнению с показателями лета прошлого года. Наиболее популярные запросы в категории "Переезды" на "Авито Услугах" — дачные переезды, переезды по региону или между регионами. Сегодня те, кто в течение лета переезжал за город на дачу, возвращаются обратно в города…. Спросом пользуются услуги грузчиков, к ним обращались этим летом также на 53% чаще, чем в прошлом году", — говорится в исследовании.

Увеличение спроса на помощников для переезда отмечалось во всех регионах. Наибольшую динамику зафиксировали в Краснодаре, где прирост спроса на такие услуги составил 237%, в Новосибирске — прирост 174%, Иркутске — спрос вырос на 153%, Екатеринбурге — на 124%, а также в Омске (+122%) и Сочи (+120%). В Москве и Санкт-Петербурге спрос за лето вырос на 59% и 31% соответственно.

Большинство клиентов — 92% — при заказе услуг переездов ценят возможность прямой связи с исполнителем услуги, выяснили аналитики. Среди факторов, на которые также обращают внимание при выборе предложений — внешний вид транспортного средства и презентабельный вид исполнителей услуги, об этом рассказали 73% респондентов.

"Желающих переезжать самостоятельно, своими силами на своем авто становится все меньше, и растет спрос на комплексные услуги по переездам и услуги грузчиков. Предложение на рынке также растет — этим летом объявлений от перевозчиков на "Авито" стало больше на 20%. Стоимость услуги зависит от дистанции поездки, объемов грузов и других опций заказа", — прокомментировала руководитель категории "Транспортные услуги" на "Авито Услугах" Евгения Лазарева.

Она отметила, что по статистике сервиса средняя стоимость перевозки вещей во время переезда стартует от 4 тысяч рублей за "Газель" (около 1,5 тонн) при расстоянии поездки 50 километров. Час работы грузчиков стоит от 250 рублей. "Как правило, дача находится примерно в 60–150 километрах от города. Таким образом, в этом году стоимость возвращения из дачи в город составляет около 10–12 тысяч рублей и может меняться в зависимости от особенностей заказа", — добавила Лазарева.