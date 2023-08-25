МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Путешествия по России на автобусе продолжают набирать популярность у россиян: число оплаченных поездок за первых два летних месяца выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, а в июле по сравнению с началом сезона, апрелем этого года — на 4%, показало исследование финтех-компании ЮKassa, сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" и компании автобусных перевозок Ecolines RUS для РИА Новости. Посуточная аренда жилья в России за год подорожала на 15 процентов

"C 1 июня по 31 июля 2023 года число оплаченных билетов выросло на 11% относительно аналогичного периода 2022 года. Оборот платежей в интернет-магазинах, которые продают билеты, увеличился на 15%, а средний чек стал на 4% больше", — указали авторы исследования.

"В июле оплаченных поездок стало на 22% больше, чем в начале сезона — в апреле. Обороты интернет-площадок, продающих билеты, за четыре месяца увеличились на 30%, плательщиков стало на 20% больше. Средний чек вырос на 7% и составил 6 787 рублей", — также отмечают аналитики.

По их данным, самое популярное направление для отдыха — Санкт-Петербург, он обогнал Москву. Казань, Нижний Новгород и Калининград оказались популярнее, чем Сочи.

"Весной-летом этого года билеты на многие дальние направления раскупили за несколько недель до поездки. Спрос на ближние расстояния стабильно высокий", — комментирует гендиректор Ecolines RUS в Санкт-Петербурге Андрей Волков.