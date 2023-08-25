ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — ПРАЙМ. Самолет из Пхеньяна прилетел в аэропорт Владивостока в пятницу, это первый с пандемии COVID-19 рейс из КНДР в Россию, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта.

Ранее в пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили РИА Новости, что на 25 и 28 августа назначены первые после пандемии рейсы из Пхеньяна во Владивосток, выполнит их авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе не смогли уточнить, запланированы ли полеты в обратном направлении и будут ли перелеты между этими городами выполняться в дальнейшем. В пресс-службе правительства Приморья сообщали журналистам, что на 25 августа планируется технический рейс Пхеньян — Владивосток, не возобновление пассажирского сообщения.

Согласно табло в аэропорту, рейс из Пхеньяна приземлился в 11.14 по местному времени (04.14 мск). Из зоны прилета международных рейсов за следующие полчаса никто не вышел.

Когда прибыл этот самолет, в аэропорту уже велась регистрация пассажиров на ранее не анонсированный рейс Air Koryo в Пхеньян из Владивостока. За время регистрации к стойке подошли несколько групп пассажиров. Рядом стояли сотрудники полиции и мужчины азиатской внешности со значками в виде красного флага на груди.

Авиасообщение между КНДР и Россией было прекращено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В мае посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора заявлял РИА Новости, что пассажирские авиаперевозки по этому маршруту будут возобновлены немедленно после открытия границ с учетом наличия договоренности о таких рейсах. Во вторник авиакомпания Air Koryo выполнила первый с начала пандемии пассажирский рейс в Пекин из Пхеньяна.