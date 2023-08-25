МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Обучение эксплуатации беспилотников для выпускников девятых классов длится три года 10 месяцев, а для тех, кто окончил 11 классов – на год меньше, сообщил РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев. В Минпромторге оценили шансы России на мировом рынке гражданских дронов

"Если мы говорим о сроках обучения, то для девятого класса – это три года 10 месяцев, для 11 класса – два года 10 месяцев. Те, кто окончил 11 классов, уже не проходят общеобразовательные дисциплины, а ребята после девятого класса их проходят, поэтому срок обучения разный", — рассказал он.

По словам директора, в ходе обучения по этой специальности ребята овладевают очень широким спектром знаний и навыков, в том числе в сфере программирования и информационной безопасности, например, для защиты дронов от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Кроме этого, нужно знать определенные основы работы на удаленном доступе и использование искусственного интеллекта", — добавил руководитель колледжа.

Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти человек на место, рассказал Ковалев.

"Мы второй год реализуем эту специальность, и она достаточно популярная в городе Москва. По сравнению с прошлым годом у нас в три раза увеличились контрольные цифры приема ребят на эту специальность и составляют 75 человек в этом году. Соответственно, очень высокий конкурс – более девяти человек на место", — отметил он.

Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.