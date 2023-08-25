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Московские аэропорты заработали в штатном режиме после ограничений
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Московские аэропорты, а также Жуковский после ночных ограничений в пятницу работают в штатном режиме, сообщила Росавиация. "Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию... ПРАЙМ, 25.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ Московские аэропорты, а также Жуковский после ночных ограничений в пятницу работают в штатном режиме, сообщила Росавиация.
"Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08.00 мск работают штатно", — сказано в сообщении.
Ранее источник сообщал, что в пятницу ночью закрывался аэропорт Внуково на полчаса и Жуковский — на пять минут. Один рейс уходил на запасной аэродром и уже вернулся.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 01.01 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 01.32 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сообщили журналистам в воздушной гавани.
"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов Московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 1.01 до 1.30. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в Домодедово.