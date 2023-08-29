АНКАРА, 29 авг — ПРАЙМ. Анкара не предвидит в ближайшее время заход судов с агропродукцией из украинских портов в Босфор и Дарданеллы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу. Глава Минэнерго Турции назвал первоочередную задачу страны

"Никаких других судов, идущих, ожидающих с Украины, нет, и не предвидится", — сказал глава ведомства. Его слова приводит газета Hürriyet.

В середине августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы. Минобороны Турции уточняло, что данное судно не перевозит зерно.

Украинские СМИ позднее сообщали, что второе судно, которое находилось с февраля прошлого года в порту Одессы, вышло в Черное море в направлении Варны.