2023-08-29T09:37:28+03:00
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Турция не предвидит заход украинских кораблей в Босфор и Дарданеллы
Транспорт
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Анкара не предвидит в ближайшее время заход судов с агропродукцией из украинских портов в Босфор и Дарданеллы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир... ПРАЙМ, 29.08.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, турция, украина, судно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АНКАРА, 29 авг — ПРАЙМ. Анкара не предвидит в ближайшее время заход судов с агропродукцией из украинских портов в Босфор и Дарданеллы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.
"Никаких других судов, идущих, ожидающих с Украины, нет, и не предвидится", — сказал глава ведомства. Его слова приводит газета Hürriyet.
В середине августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы. Минобороны Турции уточняло, что данное судно не перевозит зерно.
Украинские СМИ позднее сообщали, что второе судно, которое находилось с февраля прошлого года в порту Одессы, вышло в Черное море в направлении Варны.