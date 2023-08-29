СОЧИ, 29 авг — ПРАЙМ. Три причала в порту Сочи, откуда отправляются суда, осуществляющие внутригородские или каботажные перевозки, категорировали и усилили там меры безопасности, это сделано впервые за последние десять лет, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта курорта Юрий Владимиров.

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В 2022 году он рассказывал агентству, что на фоне введения среднего уровня реагирования, объявленного в Краснодарском крае по указу президента России Владимира Путина, порт усилил меры безопасности каботажных судов на седьмом причале, откуда отправляются суда "Грифон" и "Комета", курсирующие между курортами региона.

Теперь меры безопасности ввели на пятом и шестом причалах, оттуда суда "Ай-Тодор" и "Дагомыс" отправляются на морские прогулки с туристами. Там установили пункты досмотра.

Как отмечает Владимиров, условия повышенной безопасности на пятом и шестом причалах были созданы еще до проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи, после подобные меры не применялись и только спустя десять лет были возобновлены.

"Мы категорировали шестой и седьмой причалы, уровню транспортной безопасности присуждена категория номер три. На пятом, шестом и седьмом причалах установили пункты досмотра. Для пассажиров это означает, что допуск на причалы и на плавсредства возможен только по удостоверению личности и по билету, теперь просто так туда не зайти", — сказал гендиректора порта.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский тоже высказывался об усилении безопасности в морском порту. Согласно его данным, на учете в Сочи состоит более 2,5 тысячи маломерных судов, морской транспорт пользуется летом большой популярностью. Созданию безопасности на воде отводится отдельное внимание, говорил градоначальник, отмечая, что контролируется и пляжная полоса, где установили около трех тысяч камер.

Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Пропускная способность международного терминала — более 1,2 тысячи человек. Реконструкцию морпорта заложат в новый генплан курорта.