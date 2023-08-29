МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. График движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" изменится в некоторых числах сентября из-за работ на железной дороге, говорится в сообщении компании. Аэропорты Внуково и Домодедово ограничивали полеты

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые числа сентября будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево, часть рейсов будут отменены", — сказано в сообщении.

Поезда с Белорусского вокзала в аэропорт 2 сентября проследуют в 5.37, 14.22, 18.18, 20.06 и 22.26; из аэропорта – в 6.39, 15.39, 17.21, 19.18 и 21:09. Остальные аэроэкспрессы в этот день будут отменены.

Кроме того, в будние дни в сентябре будет скорректирован график движения поездов ранним утром и поздним вечером: некоторые рейсы отменены.

Добраться в аэропорт в период изменений можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино": они отправляются в аэропорт каждые 10 минут с 6.00 до 23.40, а из аэропорта – с 6.45 до 0.25, напоминает компания.