МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Отечественная аппаратура связи отработала штатно в ходе первого полета импортозамещенного авиалайнера SJ-100, сообщили в холдинге "Росэлектроника". Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков

"Во время первого полета импортозамещенного SJ-100 аппаратура связи производства НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") отработала в штатном режиме. Самолет укомплектован тремя радиостанциями МВ-21 УКВ-диапазона", — рассказали в холдинге.

Также на борту SJ-100 используется российская аппаратура внутренней связи производства "Полета" — АВСА-21. Она предназначена для внутренней связи между членами летного экипажа и бортпроводниками, для оповещения салона, выбора и управления радиостанциями, доведения до экипажа голосовых команд и сообщений от радионавигационного оборудования и системы сигнализации.

Ранее во вторник Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, его продолжительность составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.

В Кремле сочли первый полет импортозамещенного SJ-100 большим успехом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.