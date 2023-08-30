МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Минтранс России с просьбой отменить запрет на провоз через Керченский пролив мягких контейнеров, используемых для поставки минеральных удобрений, ведомство ответило согласием, однако теперь все зависит от решения ФСБ, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

"Министерство транспорта ответило согласием на предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова отменить запрет на провоз через Керченский пролив грузов в универсальных мягких контейнерах (биг-бэгах). Для окончательного решения Минтранс попросил Федеральную службу безопасности выразить свою позицию по этому вопросу "в возможно короткий срок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Титов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву акцентировал внимание на ущербе, который этот запрет наносит рынку минеральных удобрений. "Именно минеральные удобрения российского и белорусского производства в основном и провозились через Керченский пролив в мягких контейнерах (они же big bag) емкостью до трех тонн груза", — пояснили в пресс-службе.

Уполномоченный также отмечал, что терминалы Новороссийского морского порта, как и прилегающая к ним железнодорожная инфраструктура, перегружены и не могут взять на себя данный объем. "При этом через Керченский пролив проходят суда с дизельным топливом, бензинами и сжиженным газом, являющимися более опасными грузами", — говорилось в его обращении, цитату из которого привели в пресс-службе.

Предприниматели при провозе грузов в мягком контейнере через Керченский пролив предлагают соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе фасовать неопасные минеральные удобрения в зонах таможенного и пограничного контроля в портах Азовского бассейна, а также доставлять грузы с завода-изготовителя до порта с привлечением органов транспортной безопасности.

"Теперь все зависит от реакции Федеральной службы безопасности", — резюмировали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.