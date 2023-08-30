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2023
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В трех аэропортах Москвы задерживают и отменяют рейсы
Транспорт
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В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 1.14 мск... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 1.14 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны 11 рейсов на вылет и прилет, один рейс отменен.
В "Домодедово" на ближайшие два часа задержано десять рейсов, четыре — отменены.
В "Шереметьево" задержаны четыре рейса на прилет.