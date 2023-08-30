МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя

По информации на 1.14 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны 11 рейсов на вылет и прилет, один рейс отменен.

В "Домодедово" на ближайшие два часа задержано десять рейсов, четыре — отменены.

В "Шереметьево" задержаны четыре рейса на прилет.