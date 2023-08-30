МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) ожидает общий объем пассажиропотока авиакомпаний РФ по итогам 2023 года более 107 миллионов человек, что на 12,5% больше, чем в прошлом году, поделилась своим прогнозом компания с РИА Новости. Компания S7 в июле увеличила пассажиропоток почти на пять процентов

Минтранс РФ в июле озвучил план на текущий год по перевозке воздушным сообщением в 101,2 миллиона пассажиров.

"По оптимистичным прогнозам, по итогам текущего года… общий пассажиропоток составит более 107 миллиона человек (динамика год к году +12,5%), что выше целевых значений Минтранса России", — рассказали в лизинговой компании.

Из общего пассажиропотока ожидаемый рост международных перевозок составит 26% — до 22 миллионов человек, а внутренних – 9,5% и превысит 85 миллионов человек.

В ГТЛК отмечают, что на фоне действующих санкционных ограничений доля российских авиакомпаний в авиаперевозках на международных линиях снизилась с 42,5% в 2019 году до 21,3% по итогам минувших шести месяцев текущего года.

При этом в первом полугодии доля отечественных самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Продолжается тренд на усиление роли местных авиахабов – растет число прямых рейсов из крупных региональных аэропортов на популярные российские, ближневосточные и азиатские курорты", — также добавили в компании.