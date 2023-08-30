МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП. В аэропортах Москвы задерживают и отменяют рейсы

Ранее он сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет.

"Принято решение об отмене всех рейсов на 30 августа до выяснения характера возможного повреждения ВПП", — написал он в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что предварительно, серьезных повреждений в псковском аэропорту нет. Если по результатам проверки все будет в порядке, аэропорт возобновит работу в четверг.