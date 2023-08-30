МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) прогнозирует увеличение в 2023 году объема закупок грузовых вагонов на 20% — до 56,6 тысячи единиц, парк вагонов в России вырастет на 2,8% год к году, до 1,3 миллиона единиц, заявили РИА Новости в компании. ГТЛК прогнозирует рост пассажиропотока авиакомпаний России на 12,5 процента

"По итогам года ожидается увеличение объема закупок вагонов на 20% — до 56,6 тысячи единиц, высокие цены на подвижной состав будут нивелированы растущими арендными ставками. Таким образом, парк вагонов в РФ вырастет на 2,8% год к году и превысит 1,3 миллиона единиц", — сообщили в компании.

По данным за январь-июнь производство грузовых вагонов уже увеличилось на 15% — до 28,2 тысячи, при этом производство полувагонов снизилось на 29%, а платформ – на 25% относительно первого полугодия 2022 года.

В ГТЛК отмечают также недостаток на рынке полувагонов, цистерн и хопперов, который объясняют высокой загрузкой заводов оборонными заказами.

"При этом зафиксированы рекордные закупки зерновозов и рост спроса на крытые вагоны", — отметили в лизинговой компании.