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2023
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ГТЛК прогнозирует рост закупок грузовых вагонов в России на 20 процентов
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"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) прогнозирует увеличение в 2023 году объема закупок грузовых вагонов на 20% — до 56,6 тысячи единиц, парк вагонов в России... ПРАЙМ, 30.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) прогнозирует увеличение в 2023 году объема закупок грузовых вагонов на 20% — до 56,6 тысячи единиц, парк вагонов в России вырастет на 2,8% год к году, до 1,3 миллиона единиц, заявили РИА Новости в компании.
"По итогам года ожидается увеличение объема закупок вагонов на 20% — до 56,6 тысячи единиц, высокие цены на подвижной состав будут нивелированы растущими арендными ставками. Таким образом, парк вагонов в РФ вырастет на 2,8% год к году и превысит 1,3 миллиона единиц", — сообщили в компании.
По данным за январь-июнь производство грузовых вагонов уже увеличилось на 15% — до 28,2 тысячи, при этом производство полувагонов снизилось на 29%, а платформ – на 25% относительно первого полугодия 2022 года.
В ГТЛК отмечают также недостаток на рынке полувагонов, цистерн и хопперов, который объясняют высокой загрузкой заводов оборонными заказами.
"При этом зафиксированы рекордные закупки зерновозов и рост спроса на крытые вагоны", — отметили в лизинговой компании.