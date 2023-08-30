МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Логистический терминал для обработки и хранения контейнеров, генеральных грузов и техники мощностью свыше 150 тысяч тонн в год построит в Приамурье резидент территории опережающего развития "Амурская" компания "Евразия Логистикс", сообщает минэкономразвития Амурской области. Терминал НУТЭП начал обслуживать контейнерную линию между Азией и Россией

Новый комплекс обеспечит развитие грузооборота между Россией и КНР. Перевозка будет идти морским, речным и автомобильным транспортом по международным и российским маршрутам. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вложения в проект составят 33,5 миллиона рублей, работу получат около 50 человек. Первую очередь терминала планируется запустить в 2028 году.

"Мы будем перевозить широкую линейку грузов, в том числе товары народного потребления, сельскохозяйственную технику, производственные линии и станки, столь необходимые активно растущей при поддержке государства дальневосточной экономике, а также сможем доставлять сверхтяжелые и негабаритные грузы. Обработка грузов, размещение на складах временного хранения будет осуществляться в Амурской области на терминале", — рассказал генеральный директор ООО "Евразия Логистикс" Павел Овсяников.

Логистический комплекс будет состоять из двух площадок, одна из которых располагается в селе Ровное, вторая будет находиться в Благовещенске. До конца текущего года компания приступит к проектно-изыскательским работам, в 2024 году планируется начать строительство объектов, среди них крытые и открытые площадки для хранения генеральных грузов, контейнерные площадки, стоянка для спецтехники, весовая платформа и прочие.

"Соглашение о сотрудничестве по созданию нового логистического терминала компания "Евразия Логистикс" и КРДВ подписали в ходе российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо-2023" в мае. Одним из первых результатов такого сотрудничества стало присвоение предприятию статуса резидента ТОР "Амурская". Благодаря этому компания получила земельный участок в селе Ровное, в настоящее время идет процесс расширения границ ТОР "Амурская", что позволит предложить компании землю в Благовещенске", — подчеркнула директор КРДВ "Амурская" Ирина Волкова.

По данным КРДВ, сегодня на ТОР "Амурская" проекты реализуют 45 резидентов. Бизнес вложил в экономику региона 1,48 триллиона рублей, создал 6,4 тысячи рабочих мест, 14 проектов уже успешно реализованы.