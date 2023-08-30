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2023
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ГТЛК: грузовые и пассажирские речные перевозки могут вырасти на два и 10%
Транспорт
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Перевозки внутренним водным транспортом в России по итогам 2023 года ожидает положительная динамика: грузовые перевозки могут вырасти на 2%, пассажирские — на 10%, поделились с... ПРАЙМ, 30.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, речные перевозки, груз, пассажиры, прогноз
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Перевозки внутренним водным транспортом в России по итогам 2023 года ожидает положительная динамика: грузовые перевозки могут вырасти на 2%, пассажирские — на 10%, поделились с РИА Новости прогнозом в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).
"В первом полугодии 2023 года отмечается снижение объемов грузовых перевозок внутренним водным транспортом, что во многом вызвано сокращением перевозки строительных грузов. За счет ожидаемого устранения лимитирующих условий судоходства на внутренних водных путях прогнозируется положительная динамика по итогам 2023 года на речном грузовом (+2%) и пассажирском транспорте (+10%)", — рассказали в компании.
Кроме того, во втором квартале 2023 года достигнуты пиковые за последние годы значения по объему перевозки грузов морским транспортом и по грузообороту российских морских портов за счет роста экспорта сырьевых товаров и переориентации логистики.
"В третьем-четвертом квартале 2023 года ожидается замедление динамики роста морских грузовых перевозок, но итоговый годовой объем будет выше показателей предыдущих лет", — считают в ГТЛК.