МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) продлевает курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 между Москвой и Симферополем до начала декабря, сообщила компания. В России могут построить отель с безалкогольным "все включено"

"Гранд Сервис Экспресс" продлевает курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) — Симферополь до начала декабря. Из Симферополя поезд продолжит курсировать вплоть до 5 декабря, из Москвы до 7 декабря", — говорится в сообщении.

Отмечается при этом, что в период с 8 по 26 октября поезд не будет отправляться из Москвы, а с 6 по 24 октября — из Симферополя.

Поезд №177/178 составлен преимущественно из плацкартных вагонов. Также в состав включен купейный штабной вагон и вагон-ресторан. Поезд отправляется из Москвы в 20.00 часов и прибывает в Симферополь через день в 11.40. Отправление из Симферополя в 21.10, прибытие в Москву через день в 9.40.

На осень в сообщении Москва — Симферополь вплоть до ввода нового графика движения поездов (10 декабря 2023 года) остается четыре поезда. Пассажиры могут воспользоваться двухэтажным поездом №27/28, поездом №159/160, который составлен из новых купейных вагонов с душем, дополнительным поездом №177/178, а также регулярным поездом №91/92 Москва — Севастополь, который до 3 ноября курсирует через день, с 5 ноября – ежедневно, уточняют в компании.