ХАБАРОВСК, 30 авг — ПРАЙМ. Ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД) в Хабаровском крае выполнен на 70% к концу лета, сообщает правительство региона. "Яндекс" анонсировал открытие новых программ для студентов российских вузов

"В крае продолжается ремонт дорог по нацпроекту БКД… На 82 объектах улично-дорожной сети из 116 запланированных на этот год работы уже завершены. Всего будет приведено в нормативное состояние 105 километров дорог регионального и местного значения. Общая сумма выделенных средств составляет 4,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным минтранспорта края, в Хабаровске полностью завершены работы на 30 из 45 объектов улично-дорожной сети. В нормативное состояние приведут более 30 километров автодорог. При этом масштабный ремонт улицы Тихоокеанской ведется с опережением графика и уже близится к завершению.

Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре завершились работы на 30 из 41 объекта. Общая протяженность приведенных в нормативное состояние дорог составит более 34 километров. Хабаровский муниципальный район также почти выполнил план ремонта. Досрочно завершен и ремонт участков социально важной автодороги "Обход поселка Красная Речка – село Казакевичево". Дорога "Селихино – Николаевск-на-Амуре" готова на 96 %. С небольшим отставанием ремонтируется дорога "Хабаровск – Мичуринское – Федоровка – Смирновка – Галкино" (готовность свыше 50%).

Отмечается, что запланирован большой объем работ на мостовых сооружениях. Многие из них находятся в высокой степени готовности. Всего в этом году будут сданы 37 мостов в девяти муниципальных районах края: Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Солнечном, Советско-Гаванском и Ульчском.

Хабаровский край участвует в нацпроекте БКД уже пятый год. За это время отремонтированы более 600 километров дорог. Благодаря слаженной работе заказчиков и подрядных организаций регион второй год подряд занимает высокие позиции по стране в рейтинге выполнения дорожных работ, сообщает правительство региона.