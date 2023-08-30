МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Падение мировых цен на литий, вызванное ростом числа проектов по его добыче, может привести к снижению цен на электромобили, в производстве которых используют литий-ионные аккумуляторы, сообщил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Размещение электрозаправок на АЗС потребует господдержки, считает эксперт

Фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи торговались на Лондонской бирже металлов (LME) 29 августа по 32 750 долларов за тонну. За месяц они подешевели на 23%. "Литий схож с любым другим товаром. Когда спрос на него большой, возникает дефицит. Когда товара много, а спрос остался прежним, оформляется избыток товара и цены будут ниже. В последние пять лет появилось много проектов по разработке месторождений лития, а солончаков Латинской Америки на всех не хватит", — сообщил Хазанов.

При этом эксперт акцентирует внимание на том, что ставку на электромобили делает не только Tesla, но и многие другие крупнейшие производители машин в мире, такие как Ford, Volkswagen и Great Wall. Так, например, в мае текущего года крупные компании по добыче лития — американская Albermale и чилийская SQM — сообщили о заключении долгосрочных контактов на поставки лития для Ford.

"Падение цен на литий благоприятно может сказаться на стоимости электромобилей, но одновременно может вызвать сдвиг или остановку многих проектов по разведке и освоению литиевых месторождений и даже приведя в долгосрочном плане к нехватке его сырья и росту цен на литий", — отметил он.

Вместе с тем эксперт допускает вероятность того, что некоторые проекты по добыче лития могут закрыться на фоне падения цен на этот металл. "Столь сильный спрос вызвал к реализации большое число проектов по разработке месторождений лития…. Теперь же из-за падения мировых цен на литий ряд из них могут быть заморожены в силу нерентабельности его извлечения", — сообщил эксперт.

Также Хазанов оценил перспективы совместного проекта "Норникеля" и "Росатома" по освоению Колмозерского месторождения лития с учетом текущей ситуации на рынке металлов. "Пока будут идти необходимые работы по проектированию и строительству на нем горно-обогатительного комбината и сопутствующей инфраструктуры, цены на литий снова вырастут и, возможно, будут даже больше, чем сегодня", — поделился Хазанов.

В феврале 2023 года стало известно, что совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" — "Полярный литий" — получило лицензию на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области. Колмозерское месторождение содержит 18,9% российских запасов лития. Литий называют "новой нефтью" из-за ключевого значения этого металла для глобального энергоперехода.