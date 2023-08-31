МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Купить билет в приложении РЖД сразу на две нижние полки купе – для себя и попутчика – можно, выбрав специальные требования к местам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РЖД назвали время начала продаж билетов на новый период

Ряд пассажиров в беседе с РИА Новости посетовали, что у них возникают сложности при покупке билетов на двоих пассажиров в купе на два нижних места – приложение дает выбрать только нижнее и верхнее, сразу три места или четыре.

"Используемая на железных дорогах России система бронирования билетов на поезда дальнего следования (АСУ "Экспресс-3") не имеет технологической возможности указания отдельных мест в вагоне в рамках одного заказа. При оформлении заказа передается неразрывный диапазон номеров в вагоне, например, 005-008, а также опциональные требования к оформляемым местам. В случае оформления одного места передается диапазон из одного номера, например, 005-005", — сообщили в РЖД.

Там рассказали, что для возможности выбора двух нижних мест в одном купе в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" в 2017 году реализована возможность указания требований к местам.

"Пассажир выбирает диапазон мест, потом переходит, добавляет в заказ нужное ему число пассажиров (например, два человека) и затем в специальном поле "требования к местам" в верхней части страницы указывает нужные требования – два нижних места, два верхних места, нижнее и верхнее. Дополнительно можно указать требования к расположению мест – "два нижних" и в одном купе или в одном отсеке плацкартного вагона", — разъяснили порядок действий в компании.

РИА Новости проверило эту схему, она действительно работает.