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В РЖД развенчали миф о разном количестве свободных билетов в кассе и онлайн
Транспорт
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Кассы и онлайн-сервисы РЖД имеют общую базу билетов, свободные места появляются там одновременно, когда открывается продажа или кто-то вернул проездной документ, сообщили РИА... ПРАЙМ, 31.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, ржд, кассы, онлайн-сервисы, билеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Кассы и онлайн-сервисы РЖД имеют общую базу билетов, свободные места появляются там одновременно, когда открывается продажа или кто-то вернул проездной документ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ряд пассажиров рассказали агентству о ситуациях, когда смотрели билеты на поезд через интернет и их не было, а пришли в кассу — они есть в продаже. РИА Новости поинтересовались у РЖД, может ли быть в кассах и онлайн разное количество билетов в наличии.
"Такая ситуация невозможна. Реализация билетов на поезда дальнего следования осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ "Экспресс") по различным каналам сбыта", — сообщили в РЖД.
Оформление билетов, пояснили в компании, идет из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс, а также пользователей сети интернет через веб-ресурсы.
"Возможно, пока пассажир шел в кассу, открылась продажа в какие-либо новые (дополнительные) вагоны или поезда, либо кто-то вернул билеты", — пояснили в РЖД.