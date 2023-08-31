МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Кассы и онлайн-сервисы РЖД имеют общую базу билетов, свободные места появляются там одновременно, когда открывается продажа или кто-то вернул проездной документ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В РЖД объяснили, как купить билет в купе сразу на два нижних места

Ряд пассажиров рассказали агентству о ситуациях, когда смотрели билеты на поезд через интернет и их не было, а пришли в кассу — они есть в продаже. РИА Новости поинтересовались у РЖД, может ли быть в кассах и онлайн разное количество билетов в наличии.

"Такая ситуация невозможна. Реализация билетов на поезда дальнего следования осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ "Экспресс") по различным каналам сбыта", — сообщили в РЖД.

Оформление билетов, пояснили в компании, идет из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс, а также пользователей сети интернет через веб-ресурсы.

"Возможно, пока пассажир шел в кассу, открылась продажа в какие-либо новые (дополнительные) вагоны или поезда, либо кто-то вернул билеты", — пояснили в РЖД.