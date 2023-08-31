МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн на поезда дальнего следования и электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В РЖД объяснили, как купить билет в купе сразу на два нижних места

При покупке на сайте РЖД билета туда-обратно после ввода маршрута в настоящее время предлагается выбрать дату, потом поезд, класс обслуживания и далее, вместо того чтобы посмотреть билет обратно, сразу предлагается ввести данные пассажиров. РИА Новости поинтересовалось у компании, будет ли меняться этот алгоритм.

"Относительно билетов "Туда и обратно" в настоящее время ведется работа над улучшением дизайна и удобства для пользователей", — сообщили в пресс-службе РЖД.

Приложение "РЖД Пассажирам" и сайт РЖД, напомнили в компании, могут сохранять данные пассажиров, и их не надо вносить каждый раз, а достаточно просто выбрать пассажира из списка.

"Можно заранее внести данные нужных пассажиров в разделе "Пассажиры" в меню приложения – это, кстати, помогает уменьшить время покупки билета в пиковые моменты, когда купить билет нужно быстро", — пояснили в РЖД.

Компания также планирует в 2023 году сделать ряд обновлений в своем мобильном приложении.

"Планируем упростить покупку билетов на пригородные поезда, чтобы этот процесс был максимально быстрым и выгодным", — рассказали в компании.

РЖД уже открыли в приложении блок "В поезде". Здесь пассажиры могут видеть, в какой точке сейчас находятся, какую станцию проехали и какая следующая, сколько времени до следующей остановки. "В ближайшее время будет увеличиваться количество услуг в этом блоке. Например, планируем сделать качественный путеводитель по проезжаемому маршруту", — анонсировали в компании.

Также в пресс-службе сообщили, что РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда особенностей.

Сейчас при онлайн-покупке билетов на некоторые поезда указано направление движения поезда, а на некоторые — нет. РИА Новости поинтересовалось у компании о планах сделать в приложении и на сайте обозначения мест "по ходу" и "против" для всех поездов.

"Для ряда поездов постоянного формирования — к примеру, "Сапсанов", указатели направления движения при покупке билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажиров" уже есть. Понемногу список таких поездов увеличивается — например, за счет ряда поездов "Ласточка", — рассказали в РЖД.

Однако, отметили в компании, при формировании составов поездов из обычных вагонов дальнего следования на сети РЖД пока невозможно планировать, какой стороной они будут поданы из депо и как будут включены в поезд.

"Кроме того, есть большое количество поездов, которые меняют направление в пути следования", — пояснили в компании.