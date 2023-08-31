МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. По меньшей мере 33 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

По информации на 6.17 мск, во "Внуково" 10 рейсов задержано и три отменено.

В "Домодедово" — 15 рейсов задержано и один рейс отменен.

В "Шереметьево" — восемь рейсов задержано.