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2023
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В московских аэропортах задержали свыше 30 рейсов
Транспорт
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По меньшей мере 33 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По... ПРАЙМ, 31.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. По меньшей мере 33 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 6.17 мск, во "Внуково" 10 рейсов задержано и три отменено.
В "Домодедово" — 15 рейсов задержано и один рейс отменен.
В "Шереметьево" — восемь рейсов задержано.