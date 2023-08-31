МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

По информации на 6.44 мск, во Внуково 15 рейсов задержано и три отменено.

В Домодедово 18 рейсов задержано и один рейс отменен.

В Шереметьево восемь рейсов задержано.