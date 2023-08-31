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https://1prime.ru/transport/20230831/841617245.html
Число задержанных рейсов в аэропортах Москвы превысило 40
Транспорт
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Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По... ПРАЙМ, 31.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, москва, аэропорты, рейсы, задержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 6.44 мск, во Внуково 15 рейсов задержано и три отменено.
В Домодедово 18 рейсов задержано и один рейс отменен.
В Шереметьево восемь рейсов задержано.