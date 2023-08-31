МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

По информации на 6.44 мск, во Внуково 15 рейсов задержано и три отменено.

В Домодедово 18 рейсов задержано и один рейс отменен.

В Шереметьево восемь рейсов задержано.