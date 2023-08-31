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В московских аэропортах задержали 59 рейсов
Транспорт
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Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг возросло до 59, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание"... ПРАЙМ, 31.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, москва, аэропорты, рейсы, задержка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг возросло до 59, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 7.15 мск, во "Внуково" 23 рейса задержано и три отменено.
В "Домодедово" 29 рейсов задержано и один рейс отменен.
В "Шереметьево" семь рейсов задержано.