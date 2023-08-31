МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг возросло до 59, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

По информации на 7.15 мск, во "Внуково" 23 рейса задержано и три отменено.

В "Домодедово" 29 рейсов задержано и один рейс отменен.

В "Шереметьево" семь рейсов задержано.