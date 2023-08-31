МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

"Аэропорт Псков с 07:00 мкс 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений", — говорится в сообщении.

Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме.

Согласно расписанию в четверг запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.