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Псковский аэропорт возобновил работу в штатном режиме
Транспорт
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Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь... ПРАЙМ, 31.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, псков, аэропорт, работа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация.
Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
"Аэропорт Псков с 07:00 мкс 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений", — говорится в сообщении.
Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме.
Согласно расписанию в четверг запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.