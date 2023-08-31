АНКАРА, 31 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт Стамбула снова признали самым загруженным в Европе, сообщил глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу. Турция не предвидит заход украинских кораблей в Босфор и Дарданеллы

Новый международный аэропорт Стамбула ввели в эксплуатацию в апреле 2019 года. В азиатской части города также функционирует аэропорт имени Сабихи Гекчен.

"Согласно отчету Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol, 21-27 августа текущего года из крупнейшей воздушной гавани Турции выполнено в среднем 1511 рейсов в сутки", — написал министр в соцсети X.

Как отметил Уралоглу, воздушная гавань увеличила количество рейсов на 118 процентов по сравнению с допандемийным периодом.

Как сообщало Генеральное управление гражданской авиации Турции, аэропорт побил рекорд по числу обслуживаемых рейсов за сутки благодаря финальному матчу Лиги чемпионов.