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Международный аэропорт Стамбула вновь признали самым загруженным в Европе
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Международный аэропорт Стамбула снова признали самым загруженным в Европе, сообщил глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу. Новый международный аэропорт Стамбула ввели в... ПРАЙМ, 31.08.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт, европа, стамбул
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 31 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт Стамбула снова признали самым загруженным в Европе, сообщил глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу.
Новый международный аэропорт Стамбула ввели в эксплуатацию в апреле 2019 года. В азиатской части города также функционирует аэропорт имени Сабихи Гекчен.
"Согласно отчету Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol, 21-27 августа текущего года из крупнейшей воздушной гавани Турции выполнено в среднем 1511 рейсов в сутки", — написал министр в соцсети X.
Как отметил Уралоглу, воздушная гавань увеличила количество рейсов на 118 процентов по сравнению с допандемийным периодом.
Как сообщало Генеральное управление гражданской авиации Турции, аэропорт побил рекорд по числу обслуживаемых рейсов за сутки благодаря финальному матчу Лиги чемпионов.