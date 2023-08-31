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В московских аэропортах задержали или отменили более 150 рейсов
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Свыше 150 рейсов в четверг утром задержали или отменили в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", говорится в данных сервиса "Яндекс Расписание". По... ПРАЙМ, 31.08.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, аэропорт, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Свыше 150 рейсов в четверг утром задержали или отменили в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", говорится в данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 9.58 по московскому времени, во "Внуково" задержано 49 рейсов и три отменено; в "Домодедово" задержан 81 рейс, 11 отменено; в "Шереметьево" задержано пять рейсов; в "Жуковском" отменено два рейса.
Ранее на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях "Внуково и "Шереметьево" действовали ограничения.
Росавиация позднее добавляла, что 45 рейсов ушли в запасные аэропорты.
"В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", — поясняло ведомство.