МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Свыше 150 рейсов в четверг утром задержали или отменили в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", говорится в данных сервиса "Яндекс Расписание". Нижегородский аэропорт принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома

По информации на 9.58 по московскому времени, во "Внуково" задержано 49 рейсов и три отменено; в "Домодедово" задержан 81 рейс, 11 отменено; в "Шереметьево" задержано пять рейсов; в "Жуковском" отменено два рейса.

Ранее на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях "Внуково и "Шереметьево" действовали ограничения.

Росавиация позднее добавляла, что 45 рейсов ушли в запасные аэропорты.

"В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", — поясняло ведомство.