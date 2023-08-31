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Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома
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Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы,... ПРАЙМ, 31.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, нижний новгород, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг было задержано 59 рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
"Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 31 августа принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету", — рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа — два самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа — по одному самолету, 30 августа — семь.