НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. В московских аэропортах задержали или отменили более 150 рейсов

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг было задержано 59 рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

"Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 31 августа принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету", — рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа — два самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа — по одному самолету, 30 августа — семь.