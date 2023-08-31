МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Отечественные авиакомпании располагают более, чем тысячей самолетов, могут перевозить свыше 100 миллионов пассажиров в год, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

"У нас 1167 самолетов. Это вполне достаточно для обеспечения перевозок россиян за 100 миллионов человек в год", — рассказал он телеканалу "Россия 24".

Савельев добавил, что всего в парке российских компаний 1300 самолетов.

Отечественные авиакомпании в 2021 году перевезли свыше 111 миллионов человек. Пассажиропоток в прошом году составил 95 миллионов человек. Министерство транспорта России в 2023 году ожидает пассажиропоток на уровне более 101 миллиона человек.