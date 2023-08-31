2023-08-31T11:12:27+03:00
2023-08-31T11:12:27+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230831/841620556.html
Минтранс оценил парк российских авиакомпаний
Транспорт
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Отечественные авиакомпании располагают более, чем тысячей самолетов, могут перевозить свыше 100 миллионов пассажиров в год, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев. "У нас... ПРАЙМ, 31.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, авиапарк, виталий савельев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Отечественные авиакомпании располагают более, чем тысячей самолетов, могут перевозить свыше 100 миллионов пассажиров в год, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.
"У нас 1167 самолетов. Это вполне достаточно для обеспечения перевозок россиян за 100 миллионов человек в год", — рассказал он телеканалу "Россия 24".
Савельев добавил, что всего в парке российских компаний 1300 самолетов.
Отечественные авиакомпании в 2021 году перевезли свыше 111 миллионов человек. Пассажиропоток в прошом году составил 95 миллионов человек. Министерство транспорта России в 2023 году ожидает пассажиропоток на уровне более 101 миллиона человек.