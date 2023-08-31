МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Отечественные авиакомпании располагают более, чем тысячей самолетов, могут перевозить свыше 100 миллионов пассажиров в год, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

"У нас 1167 самолетов. Это вполне достаточно для обеспечения перевозок россиян за 100 миллионов человек в год", — рассказал он телеканалу "Россия 24".

Савельев добавил, что всего в парке российских компаний 1300 самолетов.

Отечественные авиакомпании в 2021 году перевезли свыше 111 миллионов человек. Пассажиропоток в прошом году составил 95 миллионов человек. Министерство транспорта России в 2023 году ожидает пассажиропоток на уровне более 101 миллиона человек.