МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Хорватия увеличивает мощности портов Риеки, Сплита, Плоче и Вуковара для обеспечения транспортировки украинского зерна, заявил глава МИД страны Гордан Грлич Радман. Экс-советник ЦРУ проанализировал планы Байдена на Украину

Министр выступил на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Толедо.

"Хорватия предлагает свои порты в этой связи… Риеку, Сплит, Плоче, и, конечно же, Вуковар на Дунае. В настоящее время мы работаем над увеличением наших мощностей", — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце июля сообщал о договоренностях с Хорватией использовать ее порты для транзита украинской сельхозпродукции на фоне прекращения действия зерновой сделки.