2023-08-31T12:32:14+03:00
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2023
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Хорватия расширит мощности своих портов для перевозки зерна с Украины
Транспорт
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Хорватия увеличивает мощности портов Риеки, Сплита, Плоче и Вуковара для обеспечения транспортировки украинского зерна, заявил глава МИД страны Гордан Грлич Радман. Министр... ПРАЙМ, 31.08.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, хорватия, украина, зерно
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Хорватия увеличивает мощности портов Риеки, Сплита, Плоче и Вуковара для обеспечения транспортировки украинского зерна, заявил глава МИД страны Гордан Грлич Радман.
Министр выступил на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Толедо.
"Хорватия предлагает свои порты в этой связи… Риеку, Сплит, Плоче, и, конечно же, Вуковар на Дунае. В настоящее время мы работаем над увеличением наших мощностей", — сказал он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце июля сообщал о договоренностях с Хорватией использовать ее порты для транзита украинской сельхозпродукции на фоне прекращения действия зерновой сделки.