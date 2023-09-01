МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Оператор почтовых услуг теперь будет проверять личности тех, кто отправляет письма, посылки и бандероли: при передаче нужно будет показать документ или подтвердить личность другими способами, соответствующие изменения в "Правила оказания услуг почтовой связи" вступают в силу 1 сентября. "Авито" и "Почта России" запустили новый формат оплаты покупок

Ранее идентификация личности была необязательна для отправлений внутри России.

Проверить личность можно также другими способами. Например, через единую систему идентификации и аутентификации. Также почтовый оператор может самостоятельно определить способ, через который он будет идентифицировать отправителей — через коды, пароли с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также технических устройств.

Аналогичную проверку будут проходить почтовые переводы — отмечается, что это позволит противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового убийства.

Оператор почтовых услуг будет фиксировать и хранить данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты доверенности, реквизиты адресов отправителя и адресата, указанные на почтовом отправлении.