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2023
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У отправителей писем и посылок будут проверять личность
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Оператор почтовых услуг теперь будет проверять личности тех, кто отправляет письма, посылки и бандероли: при передаче нужно будет показать документ или подтвердить личность... ПРАЙМ, 01.09.2023
потребрынок, транспорт, бизнес, новости, почта
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Оператор почтовых услуг теперь будет проверять личности тех, кто отправляет письма, посылки и бандероли: при передаче нужно будет показать документ или подтвердить личность другими способами, соответствующие изменения в "Правила оказания услуг почтовой связи" вступают в силу 1 сентября.
Ранее идентификация личности была необязательна для отправлений внутри России.
Проверить личность можно также другими способами. Например, через единую систему идентификации и аутентификации. Также почтовый оператор может самостоятельно определить способ, через который он будет идентифицировать отправителей — через коды, пароли с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также технических устройств.
Аналогичную проверку будут проходить почтовые переводы — отмечается, что это позволит противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового убийства.
Оператор почтовых услуг будет фиксировать и хранить данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты доверенности, реквизиты адресов отправителя и адресата, указанные на почтовом отправлении.