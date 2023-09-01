МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Федеральная государственная информационная система легкового такси заработала в РФ с 1 сентября, её запуск призван сделать поездки более безопасными. Опрос показал, как часто россияне пользуются каршерингом

В конце июля глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что система будет работать на единой цифровой платформе "Гостех". В общей сложности она охватит более 20 миллионов граждан и 453 тысячи легковых такси.

Также в каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа.

Как отмечали в пресс-службе кабмина, сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность