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https://1prime.ru/transport/20230901/841629628.html
Запущена государственная информсистема легкового такси
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Федеральная государственная информационная система легкового такси заработала в РФ с 1 сентября, её запуск призван сделать поездки более безопасными. В конце июля глава Минтранса... ПРАЙМ, 01.09.2023
ит-бизнес, транспорт, бизнес, технологии, новости, такси
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Федеральная государственная информационная система легкового такси заработала в РФ с 1 сентября, её запуск призван сделать поездки более безопасными.
В конце июля глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что система будет работать на единой цифровой платформе "Гостех". В общей сложности она охватит более 20 миллионов граждан и 453 тысячи легковых такси.
Также в каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа.
Как отмечали в пресс-службе кабмина, сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность