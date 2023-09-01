МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 1.43 мск пятницы, во "Внуково" 11 рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и 14 отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны и два отменены.