2023-09-01T02:10:08+03:00
2023-09-01T02:10:08+03:00
2023-09-01T02:10:08+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230901/841630074.html
В аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов, еще 19 отменены
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных сервиса... ПРАЙМ, 01.09.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, авиакомпании
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397164.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397164.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397163.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397163.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397151.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/71/841397151.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 1.43 мск пятницы, во "Внуково" 11 рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и 14 отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны и два отменены.